Общество

Сахалин.ИнфоСахалин.ИнфоСахалинцам предлагают оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами через Интернет

Выплаты по уходу бывают двух видов. Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
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Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

РИА Новости 04:52
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Политика

Зеленский назвал приоритетом долгосрочный контракт с Россией по газу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым договориться с российской стороной о подписании долгосрочного контракта на транзит газа.
Московский Комсомолец 06:12
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко попала в больницу

На прошлой неделе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со своей годовалой дочкой Миланой вернулись из Турции.
7Дней.ру 06:30
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Политика

Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
BFM.ru 05:32
Шоу-бизнес

Лолита Милявская пожалела денег на ребенка от Дмитрия Иванова

Bimru.ru вчера в 08:31
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Армия и оружие

Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29

Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:03
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru вчера в 09:30
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Политика

Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином.
РБК вчера в 22:49
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Политика

Зеленский назвал отношения Украины и России сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
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Политика

Посол США в Германии обиделся на «оскорбление» его страны

Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что правительство ФРГ оскорбило его страну, сравнив ее с Китаем.
Ruposters.ru 06:32
Происшествия

В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Известия 06:18
Общество

В бюджете Екатеринбурга не заложили траты на метро и канатную дорогу

В бюджете Екатеринбурга на 2020-2022 годы не заложено средств на проектирование, строительство и обновление подвижного состава метрополитена.
РБК Екатеринбург 05:38
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море с ракетами «Циркон»

На борту новейшего фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", вышедшего в море неделю назад, находятся два транспортно-пусковых ракетных контейнера, не входящих в штатное вооружение корабля.
Российская газета 02:00
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 05:37
Общество

Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы

"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:19
Политика

Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Lenta.ru 05:40
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru вчера в 07:10
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета 24 ноября в 22:25
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