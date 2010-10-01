Общество
Сахалин.ИнфоСахалинцам предлагают оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами через Интернет
Выплаты по уходу бывают двух видов. Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Политика
Зеленский назвал приоритетом долгосрочный контракт с Россией по газу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым договориться с российской стороной о подписании долгосрочного контракта на транзит газа.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко попала в больницу
На прошлой неделе Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов со своей годовалой дочкой Миланой вернулись из Турции.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
Шоу-бизнес
Лолита Милявская пожалела денег на ребенка от Дмитрия Иванова
Политика
Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Пресненский суд Москвы санкционировал арест замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Политика
Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучином.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Спорт
Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года
Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Политика
Зеленский назвал отношения Украины и России сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
Политика
Посол США в Германии обиделся на «оскорбление» его страны
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что правительство ФРГ оскорбило его страну, сравнив ее с Китаем.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Общество
В бюджете Екатеринбурга не заложили траты на метро и канатную дорогу
В бюджете Екатеринбурга на 2020-2022 годы не заложено средств на проектирование, строительство и обновление подвижного состава метрополитена.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море с ракетами «Циркон»
На борту новейшего фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", вышедшего в море неделю назад, находятся два транспортно-пусковых ракетных контейнера, не входящих в штатное вооружение корабля.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках, рассылающих фальшивые штрафы
"Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда", - говорится в сообщении.
Политика
Иркутский губернатор-коммунист не увидел смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).