Выплаты по уходу бывают двух видов. Оформить компенсационную выплату можно по уходу за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, людьми, достигшими 80 лет, а также престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Сахалинцам предлагают оформить выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами через Интернет

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