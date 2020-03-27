Коронавирус

REGNUMREGNUMУ 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

РИА Новости01:20

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за ситуации с туристами, прибывшими из Таиланда

SakhalinMedia.ru00:56

На Сахалине на карантин поместят 241 туриста из Таиланда

ДВ-РОССвчера в 07:14

Режим ЧС введен в детском лагере Южно-Сахалинска, куда доставили туристов из Тайланда

Интерфакс - Россия01:18

Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев

АСТВ00:43

Медики перепроверят анализы 29 сахалинцев, которые могут быть больны коронавирусом

Сахалин.Инфо00:39

Лимаренко: У 29 сахалинцев, прилетевших из Таиланда, тесты на коронавирус оказались сомнительными

РИА Сахалин-Курилы01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК вчера в 06:35
Футбол

СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

Известия вчера в 20:03
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Здоровье

Второго пациента в Коммунарке подключили к аппарату ИВЛ

Ещё один больной COVID-19 подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
News.ru вчера в 10:08
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева оценила сообщения о состоянии Игоря Николаева

Певица Наташа Королева в беседе с телеканалом "360" оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.
РИА Новости вчера в 17:25
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru 25 марта в 23:03
Общество

Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
РБК вчера в 17:48
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Здоровье

В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
Sputnik Узбекистан 01:15
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Ведомости 01:25
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки в период пандемии

Лекарствами можно не запасаться: вирусом можно только переболеть, рассказал Мясников в беседе с ФАН.
Политика Сегодня 00:22
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Футбол

ФИФА просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) провело встречу с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на которой попросило футболистов пойти на снижение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Marca.
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Спорт

Рейтинги телеканала «Матч ТВ» упали вдвое

Средняя доля канала 12–21 марта упала с 3,7% год назад до 2% в те же дни нынешнего года.
Ведомости 24 марта в 13:59
Экономика

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное