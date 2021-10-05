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Сахалинский суд признал банкротство крупнейшей рыбопромышленной компании Дальнего Востока

Арбитражный суд Сахалинской области во вторник согласился с заявлением крупного сингапурского оптового рыбного трейдера Osprey Networks о признании несостоятельной рыбодобывающей компании "Монерон", являющейся одной из крупнейших на Дальнем Востоке.
ТАСС
Ltd в сумме 1,903 млрд рублей (основной долг) включено в третью очередь реестра требований кредиторов "Монерона".
PrimaMedia.ru
Как следует из документов Арбитражного суда Сахалинской области, в отношении должника введена процедура временного наблюдения, временным управляющим назначен Александр Ангелов.
РИА Сахалин-Курилы
Однако "Монерон" не выполнил свои обязательства в полном объеме.
ТАСС

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