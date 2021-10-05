Арбитражный суд Сахалинской области во вторник согласился с заявлением крупного сингапурского оптового рыбного трейдера Osprey Networks о признании несостоятельной рыбодобывающей компании "Монерон", являющейся одной из крупнейших на Дальнем Востоке.
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток — 2". Об этом, как передает Polskie Radio 24, в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
Пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".