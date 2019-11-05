Экономика

Lenta.ruLenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
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ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

РИА Новости08:59

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

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Lenta.ru12:40

ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен

Rambler News Service09:57

Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Росбалт10:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:32, Ашберн
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