Экономика

Lenta.ruLenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
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ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

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Сахарным заводам в России предрекли банкротство

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