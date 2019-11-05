Экономика
Lenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
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ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен
Rambler News Service09:57
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