Экономика
Lenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен
Rambler News Service09:57
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:06, Ашберн
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Игры
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Pravda.Ru 03 ноября в 07:26
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
СК РФ опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Инфорос 05:04
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Общество
Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР
Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, который принадлежал ФРГ, однако вскоре после ее рождения семья будущего канцлера переехала в ГДР.
РБК 14:55
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Футбол
«Немцы — это совершенно другой уровень». Михаил Кержаков сравнил ЦСКА и «Лейпциг»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против немецкого «Лейпцига» (0:2). Он отметил уровень соперника, а также заявил, что в эпизоде с первым голом увидеть мяч ему помешали ноги стоявших в стенке игроков.
Спорт-Экспресс 15:40
Здоровье
5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез
Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.
MedikForum.ru вчера в 12:18
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 01 ноября в 10:40
Общество
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед солдатами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 13:28
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания 00:51
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Общество
Правительство не поддержало законопроект о единой квитанции за ЖКУ
Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Gazeta.SPb 15:40
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru 06:48
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак прочитал трогательный стих для мамы
Платон выучил трогательное стихотворение про маму.
Летидор 08:54
Футбол
«Ювентус» может быть наказан за раннее начало пресс-конференции
Туринский клуб начал пресс-конференцию 40 минут запланированного. Многие представители СМИ по этой причине пропустили мероприятие.
Metaratings 15:56
Футбол
«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.
Sports.ru 15:26
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40