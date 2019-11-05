Экономика

Lenta.ruLenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
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ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов из-за падения цен на рынке

РИА Новостивчера в 08:59

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

ТАССвчера в 09:25

ФАС предупредила о возможном банкротстве сахарных заводов

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Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Lenta.ruвчера в 12:40

ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен

Rambler News Serviceвчера в 09:57

Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Росбалтвчера в 10:40
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В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

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Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
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Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
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По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
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Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»

Sports.ru вчера в 18:55
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Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
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В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
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WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru вчера в 06:51
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Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
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Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.
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Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

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Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
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