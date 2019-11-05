Экономика
Lenta.ruСахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФАС заявили о риске банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию
Говорит Москвавчера в 10:10
ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен
Rambler News Serviceвчера в 09:57
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае
Известия вчера в 23:32
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:17
Политика
Медведчук считает, что без российского газа Украина будет «заморожена»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что без прямых поставок российского газа часть Украины фактически будет заморожена.
РЕН ТВ вчера в 06:52
Футбол
Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»
В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит
Sport24.ru вчера в 22:55
Спорт
Звезда голландской гимнастики ван де Лер восемь лет снималась в порно
Бывшая звезда спортивной гимнастики из Голландии рассказала о том, как восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
VSE42.RU вчера в 23:40
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Энергетика
Цена нефти превысила $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС вчера в 11:09
Общество
Роскачество проверило ванильный зефир
Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Общество
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Футбол
Куинси Промес: «Глушаков был великолепным лидером для нас»
Sports.ru вчера в 18:55
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания вчера в 00:51
Происшествия
В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
REGNUM вчера в 14:01
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 04 ноября в 16:13
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Авто
Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V
Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe вчера в 01:42
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»
Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН 04 ноября в 09:26
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Общество
В Москве по некоторым данным разворачивают систему тотальной слежки за гражданами
Сразу несколько экспертов сказали «Новой», что в России вряд ли построят такую же масштабную систему слежения за гражданами, как в соседней стране.
Эхо Москвы 00:00
Кино
Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка
Киноафиша России вчера в 18:30
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37