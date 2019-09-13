Футбол

ЧемпионатЧемпионатСалах дал понять, что у него нет проблем с Мане

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды. История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
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Салах смешным роликом намекнул на отсутствие конфликта с Мане

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Мохамед Салах
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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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