Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды. История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.

Салах дал понять, что у него нет проблем с Мане

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