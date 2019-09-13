Футбол
ЧемпионатСалах дал понять, что у него нет проблем с Мане
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах необычным видеороликом объяснил, что между ним и его одноклубником Садио Мане нет никакого недопонимания и вражды. История началась во время матча 3-го тура АПЛ между «Бернли» и «Ливерпулем» (0:3). В одном из игровых моментов Салах не дал пас Мане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Политика
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва 19:06
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 05:07
Политика
Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающего падения уровня жизни.
РИА Новости 20:58
Политика
Кравчук заявил, что украинцы голосовали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 19:19
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Происшествия
Константин Райкин поручился за Павла Устинова
Театрал вчера в 10:55
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
RT на русском 19:23
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru 00:29
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости вчера в 03:32
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 03:40
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
Megaobzor.com вчера в 08:51
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:59
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Здоровье
Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью
Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Происшествия
В Испании пять человек стали жертвами наводнений
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.
Российская газета 19:24