Футбол
Sports.ruСалах не сыграет за сборную Египта из-за рецидива травмы голеностопа
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не примет участия в ближайших матчах сборной Египта из-за травмы. Игрок получил травму голеностопа и пропустит матчи квалификации Кубка Африки против Кении и сборной Коморских островов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Московский Комсомолец вчера в 20:53
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Хоккей
ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА
Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Российская газета 14:28
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России с тюрьмой
На момент трансфера хоккеиста магнитогорский «Металлург» являлся действующим чемпионом России.
RT на русском 10:18
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Политика
Россиян предложили пускать в интернет по паспорту
В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 04:05
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today 05:30
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
ТАСС 09:24
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com 12:28
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика
Украина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией.
Утро.ru 11:35
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета 09:25
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой
Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.
РБК 12:06
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32