Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не примет участия в ближайших матчах сборной Египта из-за травмы. Игрок получил травму голеностопа и пропустит матчи квалификации Кубка Африки против Кении и сборной Коморских островов.

Салах не сыграет за сборную Египта из-за рецидива травмы голеностопа

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