Футбол
Евро-футбол.руСалах покинул расположение сборной Египта из-за травмы
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы. В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». У 27-летнего Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, сообщает Goal.com.
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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
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