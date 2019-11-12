Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСалах покинул расположение сборной Египта из-за травмы

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы. В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». У 27-летнего Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, сообщает Goal.com.
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