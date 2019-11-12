Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСалах покинул расположение сборной Египта из-за травмы

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы. В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». У 27-летнего Салаха диагностирован рецидив травмы голеностопа, сообщает Goal.com.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы

Спорт-Экспрессвчера в 13:44

Салах из-за травмы не сыграет за сборную Египта в предстоящих матчах отборочного турнира КАН

Sport24.ruвчера в 13:43

Салах не сыграет за сборную Египта из-за травмы

Газета.Ruвчера в 15:42

Салаха обследуют после ушиба голеностопа в матче с «Ман Сити»

Sports.ru11 ноября в 20:40

Салаху диагностировали рецидив травмы лодыжки

Sportbox.RUвчера в 14:17

Салах исключён из состава сборной Египта из-за рецидива травмы

Чемпионатвчера в 13:25

Салаха обследуют после ушиба голеностопа в матче с «Ман Сити». В «Ливерпуле» боятся рецидива старой травмы

Матч ТВвчера в 02:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдеп

Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова, который обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 21:49
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 11 ноября в 02:01
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Шоу-бизнес

Селена Гомес рассказала о травле из-за лишнего веса

Певица и актриса Селена Гомес пожаловалась на травлю в социальных сетях, которой она подвергалась из-за лишнего веса.
Культуромания 00:29
Армия и оружие

На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ

Южный Федеральный вчера в 22:41
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Технологии

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Происшествия

Сбежавшего кота-наркокурьера подменили на «прокурорского»

Lenta.ru 01:59
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Клаву Коку после потери сознания

Super.ru вчера в 13:10
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Армия и оружие

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вывели из сухого дока

Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставили к достроечному пирсу предприятия, сообщил журналистам представитель ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
РИА Новости вчера в 20:11
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Политика

Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Здоровье

В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество

Коллекторы назвали основную причину просрочек россиян по кредитам

Граждане России в большинстве случаев не платят по кредитам вовремя из-за трудного финансового положения.
Телеканал 360° 01:26
Авто

BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Происшествия

Житель Башкирии заставил своего 9-летнего сына бить журналиста

Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, на кадрах запечатлен момент, как бизнесмен из Нефтекамска призывает своего девятилетнего сына бить взрослого человека.
Российская газета 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное