Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане. Во время игры 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили.

Салах выложил видео об отношениях с Мане

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