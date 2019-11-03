Последний раз минчане пропускали девять шайб в сезоне-2016 / 17 в матче с "Витязем" (6:9). Тогда командой также руководил Крэйг Вудкрофт. Вполне возможно, что следующая отставка в КХЛ случится именно в клубе из столицы Беларуси.

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