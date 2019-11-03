Хоккей

ЧемпионатЧемпионат«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ

Последний раз минчане пропускали девять шайб в сезоне-2016 / 17 в матче с "Витязем" (6:9). Тогда командой также руководил Крэйг Вудкрофт. Вполне возможно, что следующая отставка в КХЛ случится именно в клубе из столицы Беларуси.
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«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ

Чемпионат11:00

Безумный матч в Уфе: белорус-гигант отмутузил русского форварда, а «Салават» разнес «Динамо» 9:1!

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Sport.ru10:13

«Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»

Матч ТВ09:02

«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск — 9:1. Видеообзор матча

Sport24.ru09:26

«Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»

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«Динамо» разгромно проиграло «Салават Юлаеву». Это 11 поражение подряд и повторение антирекорда

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