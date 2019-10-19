Хоккей
Телеканал UTV«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Салават Юлаев—
Ак Барс
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Линус Умарк
|21'
|28'
Альберт Яруллин
Филип Ларсен
|33'
Александр Кадейкин
|60'
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Под занавес периода гости сняли вратаря, но в итоге, всё закончилось голом Александра Кадейкина в пустые ворота - 3:1. Следующий матч также станет для "Салавата Юлаева" домашним. Во вторник, 22-го октября, башкирская команда примет омский "Авангард".
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«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч КХЛ 19 октября 2019 года
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