Хоккей
Телеканал UTV«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Салават Юлаев—
Ак Барс
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Линус Умарк
|21'
|28'
Альберт Яруллин
Филип Ларсен
|33'
Александр Кадейкин
|60'
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Под занавес периода гости сняли вратаря, но в итоге, всё закончилось голом Александра Кадейкина в пустые ворота - 3:1. Следующий матч также станет для "Салавата Юлаева" домашним. Во вторник, 22-го октября, башкирская команда примет омский "Авангард".
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