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Салливан: США составляют списки экономических элит России для применения санкций

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки экономических элит РФ для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине.
Газета.Ru
США, Британия и страны Европейского союза рассматривают возможность введения новых санкций против Москвы в случае агрессии против Украины.
Lenta.ru
Россия не раз отвергала все высказывания западных политиков о «вторжении» на Украину.
ФАН
12 февраля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы «вторжении» России на Украину, поддерживая тезис о «российской угрозе».
Известия

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США готовят списки россиян для санкций в случае эскалации на Украине
Говорит Москва09:50
Власти США начали составлять санкционные списки экономических элит России
Комсомольская правда10:07
Салливан: США составляют списки экономических элит России для применения санкций
Газета.Ru10:05
США составят списки представителей экономических элит России для санкций из-за Украины
Коммерсантъ10:32
Салливан рассказал о подготовке списка экономических элит России для санкций
Взгляд.ру09:50
Салливан: США составляет списки российских экономических элит для применения к ним санкций в случае эскалации на Украине
Известия09:42
Салливан: США составляют списки российских экономических элит для применения санкций
Lenta.ru09:25

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