12 февраля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы «вторжении» России на Украину, поддерживая тезис о «российской угрозе».
Ведущий программы State of the Union Джейк Таппер спросил, когда власти США ожидают «начала боевых действий» со стороны России, а также попросил Салливана прокомментировать данные американской разведки о том, что предполагаемое «вторжение» начнется 16 февраля.
Итоговые расклады для России по плей-офф Олимпиады: сетка четвертьфиналов и потенциальные соперники В квалификационном раунде во вторник, 15 февраля, сыграют следующие пары: Канада (5) — Китай (12); Дания (6) — Латвия (11); Чехия (7) — Швейцария (10); Словакия (8) — Германия (9).