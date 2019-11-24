Политика
РИА НовостиСалливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Заместитель госсекретаря Салливан призвал Россию выполнять минские соглашения
Московский Комсомолец16:59
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