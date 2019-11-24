Политика

РИА НовостиРИА НовостиСалливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

РБК17:57

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

РИА Новости16:55

Салливан призвал Россию отказаться от попыток подорвать демократию США

Коммерсантъ17:34

Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности

Интерфакс17:23

Салливан назвал условия для улучшения диалога России и США

ТАСС17:17

Заместитель госсекретаря Салливан призвал Россию выполнять минские соглашения

Московский Комсомолец16:59

Замглавы Госдепа рассказал об условиях улучшения отношений России и США

RT на русском17:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

ТАСС 18:57
Политика

В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Единоборства

Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса

Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.
Спорт-Экспресс 19:02
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru 18:01
Гаджеты

Стоимость смартфона Honor V30 удивляет

Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.
iXBT.com 00:49
Музыка

Светлана Лобода ударила Тилля Линдеманна в новом клипе

Слово и Дело 19:18
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском вчера в 05:08
Политика

Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
РБК 21:01
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Авто

Стала известна стоимость новой Hyundai Sonata в России

Стоимость новой Hyundai Sonata на российском рынке составит почти 1,5 миллиона рублей.
DriveNN.ru 21 ноября в 10:10
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Авто

В США представлен новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E

Состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
Тарантас Ньюс 20 ноября в 16:05
Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Здоровье

Названы снижающие тестостерон продукты

Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Профиль 03:12
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 21 ноября в 13:02
Футбол

Манчестер Сити — Челси 2:1

Metaratings 14:13
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Технологии

В открытый доступ попали данные более миллиарда человек

Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Life.ru 10:25
Музыка

Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков

Аргументы и Факты - Ставрополь 06:00
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Экономика

Решение по компенсациям за приостановку полетов в Грузию перенесено

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что решение по компенсациям авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесли на 2020 год.
Московский Комсомолец 10:27
Армия и оружие

Российский военный спутник «Космос-2422» сошёл с орбиты

Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября.
REGNUM 08:10
Здоровье

Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет

Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Газета Кемерова вчера в 04:42
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости 21:08
Космос

Nature (Великобритания): как два непрошеных гостя из межзвездного пространства переворачивают астрономию с ног на голову (Nature)

Количество цианида и воды, выбрасываемое кометой, не вызывает удивления, так как оно не сильно отличается от того, что астрономы наблюдали в других космических объектах.
ИноСМИ вчера в 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное