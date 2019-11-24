"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Единоборства Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.

Гаджеты Стоимость смартфона Honor V30 удивляет Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.