с чего всё началось

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.

Наука Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.

Хоккей Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард» В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.

Происшествия Во Флориде поезд врезался в автомобиль Пассажирский поезд компании Amtrak в субботу врезался в автомобиль в юго-восточной части штата Флорида, погибли три человека, находившиеся в машине.

Общество Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.

Транспорт В России запустят систему перехвата и розыска транспорта «В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Политика Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.