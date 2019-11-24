Политика

РИА НовостиРИА НовостиСалливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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с чего всё началось
Заместитель госсекретаря США, кандидат в послы США в России Джон Салливан провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нагое, Япония, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает
 Госдепартамент США.
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