Политика
РБКБудущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Заместитель госсекретаря Салливан призвал Россию выполнять минские соглашения
Московский Комсомолец16:59
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»
Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
После анализа характерных изменений ученые вывели формулу для пересчета одних лет в другие.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лучше всего принимать антибиотики
Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Экономика
«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Армия и оружие
Российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции автономно
Купленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в режиме stand alone system («автономная система»), то есть станут работать независимо, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Политика
Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов.
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Общество
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за протестов
Мэр Боготы Энрике Пеньялоса ввел комендантский час для всей колумбийской столицы из-за продолжающихся протестов, сообщает AFP.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Гаджеты
Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов
Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.
Происшествия
Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области
Происшествия
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за пожара камыша
В Анапе введен режим повышенной готовности из-за пожара камыша в плавневой зоне между Чембуркой и Анапой.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".