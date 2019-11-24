с чего всё началось

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Футбол Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин» Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.

Политика Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.

Общество В Новороссийске ураган опрокинул грузовой автомобиль ДТП произошло на улице Шоссейной. В Новороссийске продолжает властвовать норд-ост. Погода не улучшается, северо-восточный ветер не стихает.

Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Гаджеты Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".

Политика «Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.