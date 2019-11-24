Политика

RT на русскомRT на русскомСалливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
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с чего всё началось
Заместитель госсекретаря США, кандидат в послы США в России Джон Салливан провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нагое, Япония, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает
 Госдепартамент США.
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