с чего всё началось

Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Об этом сообщается в Twitter президента страны Найиба Букеле.

Музыка Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Авто Nissan подтвердил следующее поколение Patrol По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Единоборства Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.

Общество Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.

Экономика Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.

Политика Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.