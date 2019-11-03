Политика
Газета.RuСальвадор выслал всех дипломатов Венесуэлы
Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Об этом сообщается в Twitter президента страны Найиба Букеле.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Как говорится в сообщении президента Сальвадора в микроблоге Twitter, правительство выдворяет дипломатический корпус режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Аргументы и Факты01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Футбол
Эвертон - Тоттенхэм: прогноз Mathias Finke 3 ноября 2019
В одиннадцатом туре Эвертон на «Гудисон Парк» примет Тоттенхэм. Эвертон очень слабо смотрится в первой части чемпионата.
Музыка
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае
Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
Фигурное катание
Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй
Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Футбол
«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Армия и оружие
Танковая бригада из Бурятии, которую СМИ в 2015м году связывали с боями в Донбассе, получила название ударной
Почётное наименование присвоили бригаде из Улан-Удэ, предположительно, бойцы которой были тяжело ранены во время боёв за Дебальцево в феврале 2015го года.
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Политика
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, покинул Украину.
Общество
Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
Экономика
Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.