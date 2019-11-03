Политика

Газета.RuГазета.RuСальвадор выслал всех дипломатов Венесуэлы

Власти Сальвадора высылают из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Об этом сообщается в Twitter президента страны Найиба Букеле.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении президента Сальвадора в микроблоге Twitter
, правительство выдворяет дипломатический корпус режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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