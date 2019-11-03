Политика
News.ruСальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы
Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении президента Сальвадора в микроблоге Twitter, правительство выдворяет дипломатический корпус режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Аргументы и Факты01:29
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Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
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Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
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