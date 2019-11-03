с чего всё началось

Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.

Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы

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