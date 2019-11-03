Политика
РИА НовостиСальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", - отмечается в заявлении. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.
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Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
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В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
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В Екатеринбурге пассажир жестко избил кондуктора автобуса и сбежал
В Екатеринбурге один из пассажиров вчера вечером, 2 ноября, избил кондуктора муниципального автобуса № 25, находившегося в районе перекрестка 8 Марта — Малышева.
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Дубль Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ
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