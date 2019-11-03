"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", - отмечается в заявлении. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

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