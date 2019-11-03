Политика

РИА НовостиРИА НовостиСальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", - отмечается в заявлении. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.
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Reuters: правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус Венесуэлы из страны

ТАСС01:20

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

РИА Новости00:47

Сальвадор выдворяет из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы

RT на русском01:15

Сальвадор высылает дипломатов Венесуэлы

Коммерсантъ01:17

Сальвадор вышлет всех дипломатов Венесуэлы из страны

РБК01:31

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Интерфакс02:17

Сальвадор выслал всех дипломатов Венесуэлы

Газета.Ru01:00
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