"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", - отмечается в заявлении. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

Происшествия Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.

Шоу-бизнес Пугачева объявила о длительной паузе в карьере Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.

Кино Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года Именитый режиссер Квентин Тарантино назвал изданию Deadline свой самый любимый фильм этого года.

Единоборства Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.

Авто Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo Компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Tacqua.

Политика Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17 Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Политика Самолет с больным атташе США задержали в Москве Российские власти задержали на несколько часов отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США.

Космос Грузовой космический корабль США Cygnus стартовал к МКС Ракета-носитель Antares Соединённых Штатов с грузовым кораблём Cygnus стартовала с космодрома NASA Уоллопс к Международной космической станции (МКС).

Политика На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Футбол Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.

Происшествия Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Киберспорт В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.

Происшествия В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Здоровье Какая компенсация положена за ложный диагноз Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.