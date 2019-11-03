Политика
РИА НовостиСальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны", - отмечается в заявлении. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге.
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Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Шоу-бизнес
Пугачева объявила о длительной паузе в карьере
Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что "если [еще] и выступит, то только в 80 лет". Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:49
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Фигурное катание
Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Гран-при во Франции
RT на русском вчера в 16:34
Кино
Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм этого года
Именитый режиссер Квентин Тарантино назвал изданию Deadline свой самый любимый фильм этого года.
Piter.tv 02:21
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Единоборства
Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка
Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.
Discover24 02:31
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 01 ноября в 01:27
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Компания Volkswagen представила в Китае новый бюджетный кроссовер Tacqua.
Автоновости дня 01:48
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 01 ноября в 08:27
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика
Самолет с больным атташе США задержали в Москве
Российские власти задержали на несколько часов отправление из Москвы самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США.
Lenta.ru вчера в 17:25
Кино
«Вселенная в спичечном коробке»: режиссер Юрий Быков представил фильм «Сторож» в Екатеринбурге
Режиссер и актер Юрий Быков представил в Екатеринбурге свою новую картину "Сторож".
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 02:30
Космос
Грузовой космический корабль США Cygnus стартовал к МКС
Ракета-носитель Antares Соединённых Штатов с грузовым кораблём Cygnus стартовала с космодрома NASA Уоллопс к Международной космической станции (МКС).
News.ru вчера в 09:29
Политика
На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с РФ
Без нормализации авиасообщения с Россией украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий.
Российская газета 02:31
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 01 ноября в 06:04
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Футбол
Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности
Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 16:22
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 22:28
Киберспорт
В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей
Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.
CyberSport.ru вчера в 08:20
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка
В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Smolnarod.ru 01 ноября в 06:55
Футбол
«Сочи»: «В РПЛ нас обижают, а вольной жизни хочется»
В официальном Twitter ФК «Сочи» появилось шуточное сообщение.
Спорт-Экспресс 01:23
Происшествия
В Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
РИА Новости 00:51