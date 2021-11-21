Блокчейн24Сальвадор заключил сделку с криптовалютными фирмами Blockstream и iFinex, чтобы выпустить биткойн-облигациюСогласно Blockstream, страна собирается выпустить так называемые биткойн-облигации, чтобы «ускорить гипербиткойнизацию и создать новую финансовую систему поверх биткойнов».Блокчейн24Поступления от выпуска облигаций могут поддержать развитие добычи биткойнов на вулканах.Блокчейн24Сальвадор, который ранее в этом году признал биткойн законным платежным средством в стране, намерен предоставить материнской компании Bitfinex первую в стране лицензию на криптовалюту.Блокчейн24Прошлым летом президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что будет использовать вулканы страны для добычи биткойнов с помощью «100% чистой, 100% возобновляемой энергии с нулевыми выбросами».Блокчейн24Читать далееСвернутьПоказать все источникиОценитьПоделиться