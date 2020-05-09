Общество
RT на русскомВ Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Гвардейский дивизион Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве
Агентство Москвавчера в 15:10
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Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество
Более 320 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
В больнице в поселке Коммунарка в Москве на лечении находятся более 320 пациентов.
Вечерняя Москва 02:51
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Политика
В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье
Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Сотрудники Университета Цинциннати установили, что на третий день после заражения коронавирусом у многих пациентов проявляется симптом, связанный с нарушением обоняния, пишет ЕurekАlert.
Live24 08 мая в 07:17
Авто
УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава
«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
Общество
В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая
Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия вчера в 11:17
Здоровье
Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься.
Псковское агентство информации вчера в 14:32
Здоровье
В Петербурге на коронавирус бесплатно начали проверять 5 центров КТ
С 1 мая в центрах КТ обследовано 2205 человек, вирусная пневмония была выявлена у 1502 человек (из них у 37 % - пневмония лёгкой формы).
DP.RU 02:40
Авто
ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены карантина
Тарантас Ньюс вчера в 12:12
Общество
В Карелии 12 человек заразились коронавирусом
На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35