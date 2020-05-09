Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

RT на русскомвчера в 15:29

Празднование 9 Мая завершилось красочным салютом

Москва 24вчера в 15:23

Онлайн-трансляция салюта в честь 75-летия Победы в Москве

Профильвчера в 14:54

Гвардейский дивизион Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве

Агентство Москвавчера в 15:10

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:20

Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

ТАССвчера в 15:14

Уникальный «Бессмертный полк» проехал по улицам Москвы

РИАМОвчера в 10:23
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Общество

Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

Более 320 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

В больнице в поселке Коммунарка в Москве на лечении находятся более 320 пациентов.
Вечерняя Москва 02:51
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:50
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Политика

Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом

Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Происшествия

Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся

Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings вчера в 11:18
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Политика

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
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Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Здоровье

Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Сотрудники Университета Цинциннати установили, что на третий день после заражения коронавирусом у многих пациентов проявляется симптом, связанный с нарушением обоняния, пишет ЕurekАlert.
Live24 08 мая в 07:17
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Авто

УАЗ займется в мае производством авто для Минздрава

«В настоящее время план производства ООО «УАЗ» на май составляет 2,8 тыс. машин, в том числе 150 машин автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 02:06
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
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Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия вчера в 11:17
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Здоровье

Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься.
Псковское агентство информации вчера в 14:32
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Здоровье

В Петербурге на коронавирус бесплатно начали проверять 5 центров КТ

С 1 мая в центрах КТ обследовано 2205 человек, вирусная пневмония была выявлена у 1502 человек (из них у 37 % - пневмония лёгкой формы).
DP.RU 02:40
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Авто

ЗАЗ начнет выпуск современных легковых машин после отмены карантина

Тарантас Ньюс вчера в 12:12
Общество

В Карелии 12 человек заразились коронавирусом

На 10 мая в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.
АиФ Карелия 01:57
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Шоу-бизнес

Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35
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