с чего всё началось

В центре Екатеринбурга Свердловской области неизвестные активисты запустили салют в честь 67-ой годовщины смерти председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Видео салюта публикует издание Znak. По информации журналистов, фейерверк запустили на набережной Городского пруда.

Салют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео

Общество В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Технологии Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Футбол «Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.