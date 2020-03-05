Общество
Lenta.ruСалют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео
В центре Екатеринбурга Свердловской области неизвестные активисты запустили салют в честь 67-ой годовщины смерти председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Видео салюта публикует издание Znak. По информации журналистов, фейерверк запустили на набережной Городского пруда.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал фото салюта у себя в инстаграме и назвал поступок жителей Екатеринбурга «смелым и откровенным».Дождь11:13
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Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
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В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
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Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Биатлон
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
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По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
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Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Футбол
«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу
В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
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ПМЭФ отменили из-за коронавируса
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Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Авто
Новый BMW M3 показали в Сети на фото
Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
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Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»
Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
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Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президентВладимир Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, передает РИА "Новости".
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Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку
Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
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