Общество

Lenta.ruLenta.ruСалют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео

В центре Екатеринбурга Свердловской области неизвестные активисты запустили салют в честь 67-ой годовщины смерти председателя совета министров СССР Иосифа Сталина. Видео салюта публикует издание Znak. По информации журналистов, фейерверк запустили на набережной Городского пруда.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал
 фото салюта у себя в инстаграме и назвал поступок жителей Екатеринбурга «смелым и откровенным».
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