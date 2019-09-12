Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.

с чего всё началось

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным

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