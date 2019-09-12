Политика
РИА НовостиСаманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
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Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.РИА Новости01:13
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Теннис
Рафаэль Надаль: «Лежу на диване и смотрю „Чернобыль“»
Испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:18
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
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Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске начала ядерной войны
Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует.
ТАСС 04:51
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
Российская газета 04:36
Общество
Более половины граждан считают российских программистов лучшими
Половина граждан (54%) считают, что российские программисты самые лучшие в мире.
REGNUM 05:56
Общество
Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
Газета.Ru 05:39
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Политика
Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.
Газета.Ru 04:53
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
У «Аэроэкспресса» есть лицензия на право перевозок пассажиров автомобильным транспортом. «Ховрино» – конечная станция зеленой ветки.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» дома обыграло московский ЦСКА
Вчера, 11 сентября, подопечные Дэвида Немировски на своём льду принимали действующего обладателя Кубка Гагарина – московский ЦСКА.
Открытый Нижний 01:49
Политика
Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым
Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США.
ТАСС 05:53
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Здоровье
Сомнологи рассказали, как справиться с бессонницей
Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.
Вечерний курьер вчера в 07:22
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16