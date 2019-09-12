Политика
Rambler News ServiceСаманта Пауэр в мемуарах рассказала о дружбе с Виталием Чуркиным
Экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр в своей книге мемуаров «Школа идеалистки» рассказала о дружбе российским коллегой Виталием Чуркиным, который умер в 2017 году. «Я знала, что он часто добивался компромиссов, на которые Москва не хотела идти», — приводит выдержки из её книги «РИА Новости».
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Виталий и я всегда отвечали на звонки друг друга. За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции.
— Саманта Пауэр, американский политологРИА Новости 02:14
с чего всё началось
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.РИА Новости02:14
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Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
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