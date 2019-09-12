Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

с чего всё началось

Виталий и я всегда отвечали на звонки друг друга. За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции.

Экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр в своей книге мемуаров «Школа идеалистки» рассказала о дружбе российским коллегой Виталием Чуркиным, который умер в 2017 году. «Я знала, что он часто добивался компромиссов, на которые Москва не хотела идти», — приводит выдержки из её книги «РИА Новости».

Саманта Пауэр в мемуарах рассказала о дружбе с Виталием Чуркиным

Политика Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Политика Владимир Путин прибыл в Дагестан Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Культура Петру Мамонову делают операцию на сердце Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Здоровье Более 270 тысяч москвичей прошли вакцинацию В столице с начала прививочной кампании вакцинировали около 270 тысяч горожан, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Общество В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Фигурное катание Шанаева и Нарижный лидируют по итогам ритм-танца на юниорском Гран-при в Челябинске На проходящем в Челябинске четвертом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию танцевальная пара Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный выиграли ритм-танец.

Политика ГП считает рекламу в Google лазейкой для вмешательства в дела России Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела.

Экономика Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.