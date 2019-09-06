с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии. Нововведение коснется женщин в возрасте пятидесяти пяти лет и мужчин в возрасте шестидесяти лет. Речь идет о негосударственных пенсиях.

Баскетбол Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира Россияне потеряли шансы на выход в следующий раунд после того, как сборная Аргентины нанесла поражение Венесуэле.

Происшествия Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Здоровье Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.

Музыка Певица Монеточка выпустила клип о безденежье Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".

Экономика Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Энергетика ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Общество Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Происшествия Илья Азар потребовал возбудить дело против задержавших его полицейских Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении полицейских, оставивших двухлетнюю дочь журналиста одну в квартире после его задержания.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, который был женат на обладательнице титула «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной, заявил о сожалении по поводу брака с россиянкой.

Транспорт МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.

Общество СМИ: Ксения Собчак и ее мать купили недвижимость в центре Москвы за 300 млн рублей На днях издание «СтарХит» сообщило, что в прошлом году медиадива и ее мама Людмила Нарусова приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе в центре Москвы.

Армия и оружие Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.

Транспорт В Краснодаре из-за ливня встали трамваи Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Гаджеты Nokia представила на IFA пять новинок В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.

Авто Volkswagen начала продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5 Кроссовер Jetta VS5 фактически является перелицованной и более бюджетной версией популярного Volkswagen Tharu, последний в скором времени должен появится и у российских дилеров.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Политика Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.