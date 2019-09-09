Общество
Российская газетаСамарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация.
— Алексей Казанцев, российский пловецРидус 11:13
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Политика
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
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Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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Телеведущая, политик, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак объяснила слухи о своей второй беременности, назвав сведения слухами и дешевым пиаром.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости.
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Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
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Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
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РИА Новости 12:49
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Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
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