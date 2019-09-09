Общество
Российская газетаСамарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация.
— Алексей Казанцев, российский пловецРидус 11:13
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Фанаты призывают Диму Билана вернуться в Самару и бесплатно выступить «по трезвянке»
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