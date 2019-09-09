Общество
Российская газетаСамарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах. У него получается неудачная импровизация, так скажем. Сказать, насколько изменено состояние Дмитрия, сложно. Но какая-то странная импровизация.
— Алексей Казанцев, российский пловецРидус 11:13
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Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Футбол
Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
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Матч ТВ 16:35
Политика
Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны".
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Москва 24 15:07
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Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос с начала года на 4,5%, при этом в августе он сократился на 2,8%.
TatCenter 09:56
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Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
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Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Культура
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Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
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Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Традиционно компания представит новую модель iPhone. Предполагается, что будут презентованы сразу три модели смартфона.
Народные новости 09:19
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт, есть жертвы
Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов.
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Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
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ТАСС 06:02
Политика
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О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
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Красная весна 06:31
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Коммерсантъ 18:30
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Финансы
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Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
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В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
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Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин
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Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
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Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
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