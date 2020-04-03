Коронавирус
Время ВоронежаВоронежские медики получат 87 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Медицинские работники Воронежской области получат 87,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пойдут тем, кто оказывает помощь гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.Коммерсантъ02:44
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Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах
Общественное телевидение России02:42
Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Комсомольская правда03:00
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Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Гаджеты
Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3
Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Общество
На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+
Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина
43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
Общество
В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Футбол
Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
Биатлон
Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень
Общество
Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы
Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Шоу-бизнес
Лев Лещенко вылечился от коронавируса
Религия
В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху
Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку
Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
Общество
Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области
Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Экономика
Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей
Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.