Коронавирус

Время ВоронежаВремя ВоронежаВоронежские медики получат 87 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Медицинские работники Воронежской области получат 87,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пойдут тем, кто оказывает помощь гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля.
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с чего всё началось
Правительство России утвердило
 межбюджетные трансферты регионам на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с вирусом COVID-19.
Коммерсантъ02:44

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На стимулирование медиков Северный Кавказ получил 348,5 млн рублей

REGNUM08:10

Кабмин распределил между регионами 10,2 млрд руб. на доплаты медикам

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ТАСС02:29

Правительство выделило регионам 5,1 млрд рублей на выплаты медработникам

Коммерсантъ02:44

Правительство направит более 5 млрд рублей на поддержку медиков в регионах

Общественное телевидение России02:42

Регионам выделят более 5 миллиардов рублей на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Комсомольская правда03:00

Распределены трансферты между субъектами РФ на поддержку медработников, оказывающих медицинскую помощь зараженным коронавирусом и лицам из групп риска

Глас Народа02:17
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Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Гаджеты

Драйвер AMD Radeon 20.4.1 принёс поддержку ремейка Resident Evil 3

Драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 может быть загружен в версиях для 64-бит Windows 7 или Windows 10 как с официального сайта AMD, так и из меню настроек Radeon.
3DNews 06:31
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец 01 апреля в 14:42
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
ТАСС вчера в 10:43
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
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Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

43-летняя актриса Янина Бугрова после отпуска во Франции сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.
ТВ Центр 07:03
Общество

В Москве 3 млн человек продолжают ходить на работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Футбол

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 08:15
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
Общество

Нефтяники из США предложили новые санкции против Эр-Рияда и Москвы

Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
Газета.Ru 08:19
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

SpeedMe вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Лев Лещенко вылечился от коронавируса

Экспресс газета 08:19
Религия

В РПЦ допустили отмену многолюдных богослужений на Пасху

Прихожане церкви, возможно, будут вынуждены лишь смотреть трансляцию главного пасхального богослужения в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, предупредил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире портала Jesus-portal.ru.
ИА Красная Весна вчера в 14:02
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport 01 апреля в 06:27
Общество

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера было подтверждено 11 случаев. В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Piter.tv 04:42
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru 08:21
Экономика

Минфин в апреле продаст валюту на 77,8 млрд рублей

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.
ПРАЙМ 05:05
Общество

Первый российский регион ввел комендантский час

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Блокнот.ру 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
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