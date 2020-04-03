с чего всё началось

Медицинские работники Воронежской области получат 87,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Средства пойдут тем, кто оказывает помощь гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 апреля.

Воронежские медики получат 87 млн рублей на борьбу с коронавирусом

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