Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 апреля подписал распоряжение о распределении 5,1 млрд рублей средств из предоставленных Минздраву РФ на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Происшествия В Приморье под автомобилем обрушился мост В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Политика В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

Транспорт РЖД отменяют поезда из-за падения спроса Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Общество В Омской области продлили режим полной самоизоляции Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.

Экономика Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть.

Финансы Курс евро опустился ниже 83 рублей Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Космос В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.

Здоровье Власти Приамурья ужесточают режим самоизоляции для пожилых людей В качестве одной из предупредительных мер распространения коронавируса в области принято решение о введении двухнедельного карантина для прибывших из других регионов.

Экономика В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса — 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов, в 10 субъектах страны оказались на грани банкротства.

Общество Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи.

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.