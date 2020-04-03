Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургИз федерального Резервного фонда Петербургу выделили 221 млн рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 апреля подписал распоряжение о распределении 5,1 млрд рублей средств из предоставленных Минздраву РФ на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Культура
Скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после шоу
Девушка, чьи губы напугали жениха, Алекса из январского выпуска рассказала, что теперь она стала популярной.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Политика
В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
Транспорт
РЖД отменяют поезда из-за падения спроса
Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Общество
В Омской области продлили режим полной самоизоляции
Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно.
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах.
Экономика
Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса
Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть.
Футбол
Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Космос
В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Здоровье
Власти Приамурья ужесточают режим самоизоляции для пожилых людей
В качестве одной из предупредительных мер распространения коронавируса в области принято решение о введении двухнедельного карантина для прибывших из других регионов.
Экономика
В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса
В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса — 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов, в 10 субъектах страны оказались на грани банкротства.
Общество
В Пензенской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса
По данным соцсети, в Пензенской области выявили 11 новых заболевших.
Общество
Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси
Общество
Полиция Москвы составила 145 протоколов за нарушение самоизоляции
Московская полиция выписала 145 протоколов административного правонарушения гражданам, нарушившим режим самоизоляции без уважительной причины, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
В Испании число выявленных случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 7,5 тысячи и достигло 117,7 тысячи.
Политика
ЦИК отложил все назначенные на ближайшее время выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отложила проведение 94 выборных кампаний в регионах в апреле–июне из-за коронавируса.
Происшествия
В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Общество
В Чечне запретили нахождение на улице ночью
Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
Происшествия
На Урале задержали распространителя фейков о числе больных COVID-19
Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.