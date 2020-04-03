Общество

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургИз федерального Резервного фонда Петербургу выделили 221 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 апреля подписал распоряжение о распределении 5,1 млрд рублей средств из предоставленных Минздраву РФ на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
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