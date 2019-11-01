Футбол

ProstoProSportProstoProSportСамарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»

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Заместитель губернатора Самарской области Андрей Фетисов заявил, что финансирование клуба Российской премьер-лиги "Крылья Советов" в сезоне-2020/21 останется на прежнем уровне порядке 1,6 миллиарда рублей в год, однако при этом расход бюджетных средств снизится вдвое, так как половина суммы должна быть собрана благодаря частным инвесторам.
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