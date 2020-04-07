Коронавирус

Накануне.RuНакануне.RuВ России выросло количество личных банкротств

В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем вдвое.
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
РБК06 апреля в 17:05

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Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

Интерфакс06 апреля в 17:34

«Известия»: количество банкротств физлиц за год выросло на 68%

ТАСС06 апреля в 23:29

Количество личных банкротств в России выросло почти на 70%

Ведомости06 апреля в 18:56

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ru06 апреля в 18:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:40

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известия06 апреля в 17:05

«Известия»: число обанкротившихся россиян выросло на 68%. Будет больше

URA.Ru06 апреля в 14:29
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Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 06:07
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове

Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Известия 02:37
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Музыка

Участники «Голоса» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

Участники американской версии музыкального шоу «Голос» (The Voice), выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, стали соперниками в музыкальном соревновании.
ToDay News Ufa 01:55
Общество

Названа зарплата курьеров во время пандемии COVID-19

Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц.
Газета.Ru 01:47
Общество

В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса

В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Энергетика

СМИ: ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти

ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля.
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 06 апреля в 18:34
Здоровье

Три недели телемедицины предоставят жителям Ивановской области

Вплоть до 30 апреля все жители Ивановской области смогут бесплатно воспользоваться услугами телемедицины.
Кстати.News 02:40
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Актриса Горбачева объяснила Дудю, когда надо разводиться

Вечерняя Москва вчера в 14:47
Политика

Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии

Вашингтон, 8 апреля 2020, 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
REGNUM 01:11
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Депутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
ФАН вчера в 17:55
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество

Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира

Газета.Ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Умерла первая жена Александра Малинина

Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Слово и Дело вчера в 02:58
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
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