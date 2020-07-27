Происшествия
Газета.RuСамарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.
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Экономика
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости 22:13
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты
Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего.
Собеседник 06:59
Политика
Трамп назвал «очень продуктивными» телефонные переговоры с Путиным
Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным у них было много обсуждений, переговоры оказались продуктивными.
ТК Звезда 16:46
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
Принадлежащая Михаилу Галустяну компания обанкротилась
Культуромания 14:55
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Игры
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Игромания.ру 12:19
Происшествия
Угроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась
Анонимное сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось недостоверным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря авиапредприятия Марину Суетинову.
Газета.Ru 21:00
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Общество
Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей
Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.
Политика Сегодня 23:16
Политика
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за подход в борьбе с пандемией
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала президента страны Дональда Трампа за его подход в борьбе с пандемией коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 14:28
Армия и оружие
Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН 18:58
Футбол
В «Баварии» считают, что УЕФА недоработал в вопросе отстранения «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» от участия в еврокубках.
Матч ТВ 20:14
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили 14:08
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 14:20
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Общество
Во Вьетнаме изолирован третий по величине город страны из-за COVID-19
XinHua В связи со вспышкой коронавируса власти Вьетнама приняли решение о полной изоляции Дананга - третьего по велчине города страны.
РЕН ТВ 22:42