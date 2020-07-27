Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.
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В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских

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В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
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Анонимное сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось недостоверным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря авиапредприятия Марину Суетинову.
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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
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Во Вьетнаме изолирован третий по величине город страны из-за COVID-19

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