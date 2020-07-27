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Газета.Ru
Газета.Ru

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.В источнике
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КП - Самара

В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских

КП - Самара18:00
63.ru

Появились фото с места нападения на полицейских в центре Самары

63.ruвчера в 15:24
Интерфакс

Полицейский в Самаре пострадал в результате взрыва

Интерфаксвчера в 14:49
ГТРК Самара

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского

ГТРК Самаравчера в 15:46
РИА Новости

В Самаре при взрыве пострадал полицейский

РИА Новостивчера в 14:43
КТВ-Луч

В Самарской области в полицейских бросили взрывное устройство

КТВ-Лучвчера в 15:38
ТАСС

Полицейский пострадал при взрыве в Самаре

ТАССвчера в 14:19

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
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Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс19:54

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Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT newsвчера в 03:32
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