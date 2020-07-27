Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
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Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.В источнике
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского
ГТРК Самаравчера в 15:46