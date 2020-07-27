Происшествия
Газета.RuСамарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.
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Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Армия и оружие
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Общество
ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире за шесть недель почти удвоилось
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших коронавирусом в мире за последние шесть недель практически удвоилось.
Московский Комсомолец 07:00
Религия
Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси
Наш район Котловка 10:47
Общество
Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ
Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг.
Life.ru вчера в 19:00
Общество
Названы самые популярные пароли, которые выбирают россияне
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
Inc-news.ru 21:59
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Компания Hyundai намерена купить пустующий с 2015 года завод General Motors в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Автоновости дня 08:40
Происшествия
В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
Поступившее сообщение об угрозе взрыва аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным.
RT на русском 21:26
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Кино
Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль
В этом году программа показа кинофестиваля включает 320 фильмов, которые в разное время будут демонстрировать в 29 кинотеатрах Шанхая.
ТАСС 25 июля в 04:01
Армия и оружие
РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
В Сирии прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4.
РЕН ТВ 22:00
Политика
Киев и Варшава намерены помешать реализации проекта «Северный поток 2»
Согласно сообщению, стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль Украины и Польши в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Интерфакс 16:32
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line 14:44
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 04:12
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ 12:55
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Происшествия
Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
Право.ру 07:09
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28