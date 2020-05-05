Экономика

ГТРК СамараГТРК СамараСамарскую область освободили от выплаты по бюджетным кредитам

Из-за пандемии коронавируса кабинет министров принял решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам. Так, в течение 2021-2024 годов регионы будут выплачивать по 5% задолженности в год. А затем, в 2025-2029 годах, станут выплачивать оставшиеся долги равными долями.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
Коммерсантъ05 мая в 02:12

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Каким регионам поможет новый график погашения бюджетных кредитов

Российская газетавчера в 18:46

Коми освобождена от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

ТАССвчера в 15:08

Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

ПРАЙМ05 мая в 02:09

Правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам

РИА Новости05 мая в 03:10

Правительство освободило регионы РФ от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Газета.Ru05 мая в 02:16

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам до конца года

РБК05 мая в 02:14

Рязанскую область освободили от платежей по бюджетным кредитам

Московский Комсомолецвчера в 06:32
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
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Общество

1,8 млн детей в РФ уже получили дополнительные выплаты

1,8 млн детей до трех лет получили дополнительные денежные выплаты в размере 5 тысяч рублей.
SM News вчера в 09:28
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
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Общество

Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни

«Не хочу загадывать на будущее, но, мое мнение, все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной реальной жизни без всяких ограничений», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РИАМО 05:54
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

Главный врач поликлиники №180 в Москве Юлия Сергеева заразилась коронавирусом и умерла, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Lenta.ru 06:22
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Общество

Главный редактор StarHit не стала извиняться перед семьей Плющенко

Главный редактор StarHit Анастасия Ананьина дал объяснения по поводу намушевшей статьи о сыне Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 06:09
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Здоровье

В Оренбуржье зафиксированы 1050 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки выявлено 45 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За прошедшие сутки скончалась пациентка из Акбулака.
Оренбургское региональное телевидение 04:54
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Шоу-бизнес

Сбежавшая от мужа Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет

Изящная, как статуэтка, Муцениеце прислонилась спиной к стене и задумчиво смотрит вдаль. «Мне тут 19 лет», — подписала фото звезда.
7Дней.ру вчера в 11:00
Политика

Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК вчера в 08:40
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова сильно поправилась на карантине

Экспресс газета 02:19
Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала», 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
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Здоровье

Новый госпиталь построят в Нижнем Новгороде всего за месяц

Новый госпиталь построят на территории больницы №23 в Автозаводском районе, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Время Н 06:31
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Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Своим внешним видом Андреа гордится. Считает, что ее губы может и не самые большие в мире, но в списке самых больших – точно.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Экономика

Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»

Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Общество

Беглов посетил новый пункт для осмотра зараженных Covid-19

Глава Северной столицы Александр Беглов осмотрел новый амбулаторно-поликлинический пункт для осмотра зараженных коронавирусом.
Gazeta.SPb 06:42
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