Общество

Lenta.ruLenta.ruСамая секретная в мире подлодка попала на фото

Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию. На снимок подлодки обратил внимание Forbes.
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Появилась фотография кубинской высоко засекреченной карликовой подводной лодки

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