Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию. На снимок подлодки обратил внимание Forbes.

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Общество Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.

Общество Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.

Космос NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).

Политика Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Происшествия До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси 25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.

Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Футбол «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии «Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.