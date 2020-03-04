Общество
Lenta.ruСамая секретная в мире подлодка попала на фото
Кубинская субмарина типа Delfin, считающаяся одной из самых секретных в мире, снова попала на фотографию. На снимок подлодки обратил внимание Forbes.
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Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
Политика
Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»
Действующий президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты кандидата Демократической партии Джо Байдена на праймериз в "супервторник".
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Футбол
«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА
В матче Кубка России по футболу московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Кино
Pornhub выпустил фильм без порно
Космос
NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Экономика
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Концессионер – «Лыткаринская платная дорога», которая на 70% принадлежит ИК «Регион», остальное – у компании «Русдор-финанс».
Футбол
Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей до 3 апреля
Правительство Италии издало указ, согласно которому все спортивные мероприятия в стране будут проводиться за закрытыми дверями до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Здоровье
В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак
Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Кино
Из ремейка «Мулан» из-за движения #MeToo убрали возлюбленного героини
Как пояснил Рид, персонаж Ли Шанга не соответствует требованиям движения #MeToo.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Футбол
«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче.
Футбол
Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Футбол
Матч «Шинник» — «Урал» перенесли из-за неготовности поля в Ярославле
РФС объявил о переносе четвертьфинальной игры между «Шинником» и «Уралом» в рамках Кубка России.
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
Наука
Попугаи понимают основы теории вероятностей
Футбол
«Интер» продаст Лаутаро в обмен на трех игроков «Барселоны»
Здоровье
В России сложилась кризисная ситуация с лекарствами от муковисцидоза
Ситуация стала накаляться в конце прошлого года, когда иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».