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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО

Самая высокая явка на выборах глав регионов РФ на досрочном голосовании 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.В источнике
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ФедералПресс

Выборы в ДФО: от минимальной явки до избирательского ажиотажа

ФедералПресс06:43
Интерфакс

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Интерфакс04:33
ТАСС

Самая высокая явка на выборах глав регионов за 11 и 12 сентября зафиксирована в ЕАО

ТАСС03:20
RT на русском

ЦИК назвала регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов

RT на русском04:42
Коммерсантъ

Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО

Коммерсантъ03:38
Газета.Ru

Назван регион с самой высокой явкой на выборах глав субъектов

Газета.Ru03:32
РИА Новости

ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов

РИА Новости06:32

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского
Газета.Ru05:47
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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