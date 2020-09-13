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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО

Самая высокая явка на выборах глав регионов РФ на досрочном голосовании 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.В источнике
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РБК

ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой

РБК05:50
ТАСС

Самая высокая явка на выборах глав регионов за 11 и 12 сентября зафиксирована в ЕАО

ТАСС03:20
РИА Новости

ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах глав регионов

РИА Новости04:24
RT на русском

ЦИК назвала регионы с самой высокой явкой на выборах губернаторов

RT на русском04:42
Коммерсантъ

Выборы 13 сентября. Главное

Коммерсантъ04:30
Российская газета

В ЦИК рассказали о явке в первые дни Единого дня голосования

Российская газета03:48
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газетавчера в 05:40

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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В США обеспокоены возможностью «введения войск РФ» в Белоруссию

Американские сенаторы — демократ Кристофер Кунс и республиканец Линдси Грэм — выразили обеспокоенность якобы возможным введением российских войск в Белоруссию «для обеспечения безопасности» в республике.
RT на русском03:30
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.Как сообщается, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболе французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14

В Ленобласти явка в единый день голосования превысила 30%

Сегодня, 13 сентября, в Ленинградской области проходят выборы губернатора, довыборы депутата ЗакСа по Выборгскому округу, а также депутатов советов депутатов Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.
Ivbg.ru03:53
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