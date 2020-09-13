ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты
Смотрите также
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Протестующие в Минске идут маршем на дома силовиков и чиновников
На выборах главы Иркутской области лидирует врио губернатора Кобзев
Криминального авторитета Зятькова похоронят в Ишиме
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет без зрителей
Курц заявил о начале второй волны коронавируса в Австрии
Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца
Части женского расчлененного тела нашли в Ленинградской области
В 83 субъектах РФ проходят выборы в единый день голосования
Врио главы Еврейской АО Гольдштейн побеждает на выборах губернатора
Памфилова назвала число наблюдателей на выборах в России
Памфилова: жалобы по поводу придомового голосования в ЦИК не поступали
Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды
Курц заявил о начале второй волны коронавируса в Австрии
В Германии нашли варианты запрета «Северного потока-2» чужими руками
В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
Наталью Комарову переизбрали главой ХМАО
Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где проголосовали 21,13%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В источнике
Подробнее о событии