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РИА Новости
РИА Новости

ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты наблюдается в Белгородской области, где проголосовали уже 44,99% избирателей, самая низкая - в Коми, где проголосовали 21,13%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В источнике
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RT на русском

В ЦИК сообщили о явке на довыборах в Госдуму в регионах

RT на русском09:52
Независимая газета

В Татарстане зафиксирована самая высокая явка на выборах - ЦИК

Независимая газетавчера в 05:40
ТАСС

Самая высокая явка на выборах глав регионов за 11 и 12 сентября зафиксирована в ЕАО

ТАСС03:20
Российская газета

В ЦИК рассказали о явке в первые дни Единого дня голосования

Российская газета03:48
Коммерсантъ

Выборы 13 сентября. Главное

Коммерсантъ04:30
РИА Новости

ЦИК сообщил данные о явке на выборах в региональные парламенты

РИА Новости06:38
РБК

ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой

РБК05:50

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru10 сентября в 12:26
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Названа безопасная порция арбуза

Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин в беседе с "Вечерним Волгоградом" рассказал, что здоровый человек может съесть от 500 граммов до одного килограмма арбуза в день.
РИА Новости09:43