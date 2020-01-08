Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСамбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом. Она опубликовала фото, сделанное на курорте на Бали, и обратилась к соотечественникам.
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Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей

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Версия.Инфовчера в 15:06

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«Полмиллиона за отель»: российские туристы испортили отдых Самбурской на Бали

Телепрограммавчера в 10:16
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Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
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«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
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В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

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Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

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В Конго от кори погибли шесть тысяч человек

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Люди несут цветы к посольству Украины в Москве

Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
МИР 24 06:37
Политика

Зеленский направил в Иран украинский самолёт

Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".
DixiNews 10:32
Авто

Sony представила свой первый электрокар

Компания Sony продемонстрировала концепт своего первого электромобиля Vission-S, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 11:41
Энергетика

Россия увеличила экспорт нефти через морские порты

В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Ведомости 10:49
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В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
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В Оттаве произошла массовая стрельба

В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
BFM.ru 11:17
Политика

Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Взгляд.ру 11:35
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Современные моторные масла могут сломать двигатель

Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям.
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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

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Потепление в России сохранится до конца недели

Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
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В Москве избили сына Жванецкого

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Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
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Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

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Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Красное знамя (г. Касли) 06 января в 22:59
Политика

Перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили

Два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив на фоне роста напряженности отношений США и Ирана.
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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
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Настасья Самбурская
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня»
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