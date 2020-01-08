Шоу-бизнес
Газета.RuСамбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом. Она опубликовала фото, сделанное на курорте на Бали, и обратилась к соотечественникам.
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Полмиллиона за отель или почему Самбурская назвала соотечественников «быдлом»
Версия.Инфовчера в 15:06
«Полмиллиона за отель»: российские туристы испортили отдых Самбурской на Бали
Телепрограммавчера в 10:16
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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
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Происшествия
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
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Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
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