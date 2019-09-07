Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСамедов дебютировал за ногинский «Знамя», Павлюченко забил гол

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Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. За «Знамя» дебютировал другой экс-игрок «Спартака» Александр Самедов.
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