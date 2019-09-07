Футбол
Бомбардир.руСамедов дебютировал за ногинский «Знамя», Павлюченко забил гол
Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. За «Знамя» дебютировал другой экс-игрок «Спартака» Александр Самедов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости вчера в 12:39
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК вчера в 17:00
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
В сахалинском городе Невельске произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок № 96 (в единый день голосования невельчане выбирают губернатора и депутатов местного собрания).
Российская газета вчера в 22:52
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Армия и оружие
Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха
Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 03:52
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
В Европарламенте призвали отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал Запад отменить санкции против России, сделав таким образом первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений, передает ФАН.
Газета.Ru 03:25
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
В Севастополе стартовали выборы депутатов Заксобрания
Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя проходят 8 сентября, в единый день голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
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Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
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Авто
Hymer показала уникальный дом на колесах будущего
Представители немецкого производителя Hymer продемонстрировали новую концепцию дома на колесах VisionVenture, созданную на основе Mercedes-Benz Sprinter.
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Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
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Медведев: удивлюсь, если болельщики будут освистывать меня в финале
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мыслями о своём поведении на корте, а также выразил надежду, что зрители будут к нему более благосклонны в финальном матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
Чемпионат вчера в 17:16
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45