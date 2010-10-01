Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек, и всё.

Самедов: в «Спартаке» общаюсь только с парой человек

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