Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
Читать в источнике
Комментировать1
Дональд Туск
Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:49

Подробнее о событии

Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Телеканал 360°12:21

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

РБК13:09

Евросаммит одобрил обновленную сделку по Brexit

РИА Новости12:46

Великобритания может выйти из ЕС 1 ноября

Коммерсантъ16:29

Брюссель согласовал точную дату выхода Британии из ЕС

Росбалт12:50

Саммит ЕС утвердил дату Brexit

Газета.Ru12:29

Джонсон надеется, что британские депутаты поддержат «очень хорошую сделку» по Brexit

ТАСС13:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:10, Ашберн
Политика

Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru 15:10
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье

На Смоленщине упростят запись на прием к узким медспециалистам

Решение проблем оказания первичной медицинской помощи населению должно стать неотъемлемой частью реализации национального проекта «Здравоохранение», определили Президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Смоленск 15 октября в 15:26
Армия и оружие

Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии

Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Единоборства

Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки

В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Online47.ru 14 октября в 21:35
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Футбол

Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
LiveSport.ru 15:25
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru 06:07
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Футбол

Месси сравнил себя с Роналду и Ибрагимовичем

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем отличается от нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) Златана Ибрагимовича, передает Marca.
Газета.Ru 15:16
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Армия и оружие

Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Наука

Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае

Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда 02:56
Происшествия

В Дагестане мужчина в маске и с топором напал на школу

REGNUM 13:36
Армия и оружие

Палата представителей США выступила против вывода войск из Сирии

Палата представителей конгресса США 16 октября приняла резолюцию с неодобрением распоряжения президента Трампа о выводе американских военных с территории Сирии, позволившего начало турецкой военной операции против курдских отрядов.
REGNUM вчера в 15:36
Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Шоу-бизнес

Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

РИА Новости 15:07
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное