Политика
Телеканал 360°Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
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Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:49
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Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
FightTime.ru 15:10
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье
На Смоленщине упростят запись на прием к узким медспециалистам
Решение проблем оказания первичной медицинской помощи населению должно стать неотъемлемой частью реализации национального проекта «Здравоохранение», определили Президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Смоленск 15 октября в 15:26
Армия и оружие
Коалиция США разбомбила собственный склад боеприпасов в Сирии
Военные коалиции, возглавляемой США, уходя из Сирии, нанесли авиаудар по собстввенному складу боеприпасов.
Росбалт вчера в 19:59
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия
Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки
В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Online47.ru 14 октября в 21:35
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
LiveSport.ru 15:25
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Футбол
Месси сравнил себя с Роналду и Ибрагимовичем
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чем отличается от нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) Златана Ибрагимовича, передает Marca.
Газета.Ru 15:16
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Lenta.ru 11:56
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда 02:56
Армия и оружие
Палата представителей США выступила против вывода войск из Сирии
Палата представителей конгресса США 16 октября приняла резолюцию с неодобрением распоряжения президента Трампа о выводе американских военных с территории Сирии, позволившего начало турецкой военной операции против курдских отрядов.
REGNUM вчера в 15:36
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20