Политика
Российская газетаСаммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
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Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:49
с чего всё началось
Как следует из заявления, опубликованного на сайте европейского законодательного органа, саммит Евросоюза утвердил дату выхода Великобритании — он должен произойти 1 ноября в том случае, если британский парламент ратифицирует все документы.РБК13:09
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