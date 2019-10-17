с чего всё началось

Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Технологии В Ватикане создали умные молитвенные четки В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.

Происшествия В Днепре мужчина расстрелял автомобиль, водитель погиб В Днепре на Набережной Заводской мужчина обстрелял автомобиль, погиб водитель. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает издание «Страна»

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.

Общество В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.

Происшествия Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.

Спорт МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.

Общество Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Политика Великобритания и ЕС договорились о Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.

Армия и оружие Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.

Авто Обновленный Renault Captur добрался до дилеров Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.

Армия и оружие Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Футбол Фан-группировка «Динамо» ответила на инициативу с бесплатными билетами Объединение болельщиков «Династия» опубликовало заявление по поводу бесплатных билетов на домашний матч московского футбольного клуба «Динамо» против «Краснодара», который пройдёт 20 октября.

Футбол УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020 Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.

Политика Трамп может пригласить Путина на саммит G7 без расширения до G8 Напомним, в августе 2019 года, господин Трамп заявил, что готов пригласить господина Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах.

Политика США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.